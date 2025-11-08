Današnja cena kriptovalute ODIN Tools (ODIN) v živo je $ 0.00317385, s spremembo 0.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ODIN v USD je $ 0.00317385 na ODIN.

Kriptovaluta ODIN Tools je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 235,196, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.51M ODIN. V zadnjih 24 urah se je ODIN trgovalo med $ 0.00304941 (najnižje) in $ 0.00326045 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00779732, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00201723.

V kratkoročni uspešnosti se je ODIN premaknil -0.25% v zadnji uri in -29.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ODIN Tools (ODIN)

Tržna kapitalizacija $ 235.20K$ 235.20K $ 235.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 290.44K$ 290.44K $ 290.44K Zaloga v obtoku 74.51M 74.51M 74.51M Skupna ponudba 92,011,789.677588 92,011,789.677588 92,011,789.677588

Trenutna tržna kapitalizacija ODIN Tools je $ 235.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ODIN je 74.51M, skupna ponudba pa znaša 92011789.677588. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 290.44K.