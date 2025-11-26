Kaj je ODIN

Tokenomika Odin Liquidity Network (ODIN) Odkrijte ključne vpoglede v Odin Liquidity Network (ODIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Odin Liquidity Network (ODIN) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Odin Liquidity Network (ODIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 681.42K Skupna ponudba: $ 187.41M Razpoložljivi obtok: $ 187.41M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 681.42K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.129051 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00316149 Trenutna cena: $ 0.00363615

Informacije o Odin Liquidity Network (ODIN) Uradna spletna stran: https://www.odinliquidity.network/

Tokenomika Odin Liquidity Network (ODIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Odin Liquidity Network (ODIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ODIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ODIN. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ODIN, raziščite ceno žetona ODIN v živo!

Napoved cene ODIN Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ODIN? Naša stran za napovedovanje cen ODIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

