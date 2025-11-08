Današnja cena Odin Liquidity Network

Današnja cena kriptovalute Odin Liquidity Network (ODIN) v živo je $ 0.0046094, s spremembo 7.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ODIN v USD je $ 0.0046094 na ODIN.

Kriptovaluta Odin Liquidity Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 865,134, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 187.41M ODIN. V zadnjih 24 urah se je ODIN trgovalo med $ 0.00424849 (najnižje) in $ 0.00470345 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.129051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00326052.

V kratkoročni uspešnosti se je ODIN premaknil -0.85% v zadnji uri in -17.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Odin Liquidity Network (ODIN)

Tržna kapitalizacija $ 865.13K$ 865.13K $ 865.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 865.13K$ 865.13K $ 865.13K Zaloga v obtoku 187.41M 187.41M 187.41M Skupna ponudba 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Trenutna tržna kapitalizacija Odin Liquidity Network je $ 865.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ODIN je 187.41M, skupna ponudba pa znaša 187407814.7566593. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 865.13K.