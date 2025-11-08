BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Odin Liquidity Network v živo je 0.0046094 USD. Tržna kapitalizacija ODIN je 865,134 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ODIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Odin Liquidity Network Cena (ODIN)

Cena 1 ODIN v USD v živo:

$0.00461352
+7.20%1D
Odin Liquidity Network (ODIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:10:12 (UTC+8)

Današnja cena Odin Liquidity Network

Današnja cena kriptovalute Odin Liquidity Network (ODIN) v živo je $ 0.0046094, s spremembo 7.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ODIN v USD je $ 0.0046094 na ODIN.

Kriptovaluta Odin Liquidity Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 865,134, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 187.41M ODIN. V zadnjih 24 urah se je ODIN trgovalo med $ 0.00424849 (najnižje) in $ 0.00470345 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.129051, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00326052.

V kratkoročni uspešnosti se je ODIN premaknil -0.85% v zadnji uri in -17.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 865.13K
--
$ 865.13K
187.41M
187,407,814.7566593
Trenutna tržna kapitalizacija Odin Liquidity Network je $ 865.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ODIN je 187.41M, skupna ponudba pa znaša 187407814.7566593. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 865.13K.

Zgodovina cene Odin Liquidity Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00424849
24H Nizka
$ 0.00470345
24H Visoka

$ 0.00424849
$ 0.00470345
$ 0.129051
$ 0.00326052
-0.85%

+7.18%

-17.13%

-17.13%

Zgodovina cen Odin Liquidity Network (ODIN) v USD

Danes je bila sprememba cene Odin Liquidity Network v USD $ +0.00030863.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Odin Liquidity Network v USD $ -0.0010465716.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Odin Liquidity Network v USD $ -0.0016650526.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Odin Liquidity Network v USD $ -0.003236165516138308.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00030863+7.18%
30 dni$ -0.0010465716-22.70%
60 dni$ -0.0016650526-36.12%
90 dni$ -0.003236165516138308-41.24%

Napoved cene za kriptovaluto Odin Liquidity Network

Napoved cene Odin Liquidity Network (ODIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ODIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Odin Liquidity Network (ODIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Odin Liquidity Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Odin Liquidity Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ODIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Odin Liquidity Network.

Kaj je Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Odin Liquidity Network (ODIN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Odin Liquidity Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Odin Liquidity Network?
Če bi kriptovaluta Odin Liquidity Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Odin Liquidity Network.
Pomembne panožne novosti Odin Liquidity Network (ODIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Odin Liquidity Network

