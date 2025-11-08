Današnja cena Odin

Današnja cena kriptovalute Odin (ODIN) v živo je $ 0.00000836, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ODIN v USD je $ 0.00000836 na ODIN.

Kriptovaluta Odin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,339.81, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 997.74M ODIN. V zadnjih 24 urah se je ODIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00077701, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000611.

V kratkoročni uspešnosti se je ODIN premaknil -- v zadnji uri in -16.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Odin (ODIN)

Tržna kapitalizacija $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Zaloga v obtoku 997.74M 997.74M 997.74M Skupna ponudba 997,735,619.594274 997,735,619.594274 997,735,619.594274

