Tokenomika OcNest AI (OCAI)

Odkrijte ključne vpoglede v OcNest AI (OCAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:06:37 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen OcNest AI (OCAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OcNest AI (OCAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.69K
Skupna ponudba:
$ 10.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.69K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.088172
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00216897
Informacije o OcNest AI (OCAI)

OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes.

A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others.

Uradna spletna stran:
https://www.ocnest.ai/
Bela knjiga:
https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs

Tokenomika OcNest AI (OCAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OcNest AI (OCAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OCAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OCAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OCAI, raziščite ceno žetona OCAI v živo!

Napoved cene OCAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OCAI? Naša stran za napovedovanje cen OCAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

