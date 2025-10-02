Tokenomika Ocelex (OCX)

Tokenomika Ocelex (OCX)

Odkrijte ključne vpoglede v Ocelex (OCX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:08:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ocelex (OCX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ocelex (OCX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 51.40K
Skupna ponudba:
$ 220.52M
Razpoložljivi obtok:
$ 16.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 670.77K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00766828
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00285655
Trenutna cena:
$ 0.00304176
Informacije o Ocelex (OCX)

Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.

Uradna spletna stran:
https://www.ocelex.fi/

Tokenomika Ocelex (OCX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ocelex (OCX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OCX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OCX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OCX, raziščite ceno žetona OCX v živo!

Napoved cene OCX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OCX? Naša stran za napovedovanje cen OCX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

