Tokenomika in analiza cen OceansGallerie On SUI (OCEANS) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OceansGallerie On SUI (OCEANS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 152.41K Skupna ponudba: $ 10.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.40B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.09M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00325626 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00002635 Trenutna cena: $ 0.00010886

Informacije o OceansGallerie On SUI (OCEANS) OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Uradna spletna stran: https://oceansgallerie.xyz/

Tokenomika OceansGallerie On SUI (OCEANS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike OceansGallerie On SUI (OCEANS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov OCEANS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OCEANS. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko OCEANS, raziščite ceno žetona OCEANS v živo!

Napoved cene OCEANS Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OCEANS? Naša stran za napovedovanje cen OCEANS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona OCEANS zdaj!

