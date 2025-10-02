Tokenomika Obi PNut Kenobi (OPK)

Tokenomika Obi PNut Kenobi (OPK)

Odkrijte ključne vpoglede v Obi PNut Kenobi (OPK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:06:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Obi PNut Kenobi (OPK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Obi PNut Kenobi (OPK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 204.08K
$ 204.08K
Skupna ponudba:
$ 999.19M
$ 999.19M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.19M
$ 999.19M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 204.08K
$ 204.08K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04561382
$ 0.04561382
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00020424
$ 0.00020424

Informacije o Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK

Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Uradna spletna stran:
https://www.opksol.com/

Tokenomika Obi PNut Kenobi (OPK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Obi PNut Kenobi (OPK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OPK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OPK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OPK, raziščite ceno žetona OPK v živo!

Napoved cene OPK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OPK? Naša stran za napovedovanje cen OPK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

