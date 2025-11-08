Današnja cena Nyvo

Današnja cena kriptovalute Nyvo (NYVO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NYVO v USD je -- na NYVO.

Kriptovaluta Nyvo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,979.83, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 973.80M NYVO. V zadnjih 24 urah se je NYVO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NYVO premaknil -- v zadnji uri in -14.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nyvo (NYVO)

Tržna kapitalizacija $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Zaloga v obtoku 973.80M 973.80M 973.80M Skupna ponudba 994,273,711.914287 994,273,711.914287 994,273,711.914287

Trenutna tržna kapitalizacija Nyvo je $ 5.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NYVO je 973.80M, skupna ponudba pa znaša 994273711.914287. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.11K.