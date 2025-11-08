Današnja cena Nyan Cat

Današnja cena kriptovalute Nyan Cat (NYAN) v živo je $ 0.00144904, s spremembo 9.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NYAN v USD je $ 0.00144904 na NYAN.

Kriptovaluta Nyan Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,449,012, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.98M NYAN. V zadnjih 24 urah se je NYAN trgovalo med $ 0.00128404 (najnižje) in $ 0.0015384 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00637036, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NYAN premaknil -0.19% v zadnji uri in -13.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nyan Cat (NYAN)

Tržna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Zaloga v obtoku 999.98M 999.98M 999.98M Skupna ponudba 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Trenutna tržna kapitalizacija Nyan Cat je $ 1.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NYAN je 999.98M, skupna ponudba pa znaša 999979528.701393. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.45M.