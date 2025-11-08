Današnja cena Nuwa World by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Nuwa World by Virtuals (NUWA) v živo je $ 0.00082672, s spremembo 2.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NUWA v USD je $ 0.00082672 na NUWA.

Kriptovaluta Nuwa World by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 253,620, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 306.76M NUWA. V zadnjih 24 urah se je NUWA trgovalo med $ 0.00079 (najnižje) in $ 0.00094578 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00137151, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00050751.

V kratkoročni uspešnosti se je NUWA premaknil +1.67% v zadnji uri in -29.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Tržna kapitalizacija $ 253.62K$ 253.62K $ 253.62K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 826.76K$ 826.76K $ 826.76K Zaloga v obtoku 306.76M 306.76M 306.76M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nuwa World by Virtuals je $ 253.62K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NUWA je 306.76M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 826.76K.