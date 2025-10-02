Tokenomika NUSA (NUSA)
Tokenomika in analiza cen NUSA (NUSA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NUSA (NUSA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o NUSA (NUSA)
NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet.
NUSA Features:
- Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.
- Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.
- Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.
- Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.
- Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.
- Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)
- NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!)
There are several utilities for NUSA:
- Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.
- The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.
- Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)
- More utilities will be developed as more features are being developed.
Tokenomika NUSA (NUSA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike NUSA (NUSA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NUSA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NUSA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NUSA, raziščite ceno žetona NUSA v živo!
Napoved cene NUSA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NUSA? Naša stran za napovedovanje cen NUSA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
