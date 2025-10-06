Informacije o ceni Nummus Aeternitas (NUMMUS) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.01083414 $ 0.01083414 $ 0.01083414 24H Nizka $ 0.01149831 $ 0.01149831 $ 0.01149831 24H Visoka 24H Nizka $ 0.01083414$ 0.01083414 $ 0.01083414 24H Visoka $ 0.01149831$ 0.01149831 $ 0.01149831 Najvišja vseh časov $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Najnižja cena $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Sprememba cene (1H) -0.27% Sprememba cene (1D) -1.73% Sprememba cene (7D) -16.40% Sprememba cene (7D) -16.40%

Cena Nummus Aeternitas (NUMMUS) v realnem času je $0.01093079. V zadnjih 24 urah se je NUMMUS trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.01083414 in najvišjo vrednostjo $ 0.01149831, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena NUMMUS v vseh časov je $ 0.169721, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.00785804.

Kratkoročna uspešnost NUMMUS se je v zadnji uri spremenila za -0.27%, v 24 urah -1.73% in v 7 dneh -16.40%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nummus Aeternitas je $ 1.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NUMMUS je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.