MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD. NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NUKEY, raziščite ceno žetona NUKEY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NUKEY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Nukey (NUKEY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NUKEY? Naša stran za napovedovanje cen NUKEY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

