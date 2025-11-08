Današnja cena Nuff Respect

Današnja cena kriptovalute Nuff Respect (NUFR) v živo je --, s spremembo 4.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NUFR v USD je -- na NUFR.

Kriptovaluta Nuff Respect je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 208,021, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 799.97M NUFR. V zadnjih 24 urah se je NUFR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NUFR premaknil -0.24% v zadnji uri in -14.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržna kapitalizacija $ 208.02K$ 208.02K $ 208.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 260.03K$ 260.03K $ 260.03K Zaloga v obtoku 799.97M 799.97M 799.97M Skupna ponudba 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

