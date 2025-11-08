Današnja cena Nova Shield

Današnja cena kriptovalute Nova Shield (NVAI) v živo je $ 0.00015626, s spremembo 12.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVAI v USD je $ 0.00015626 na NVAI.

Kriptovaluta Nova Shield je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 151,378, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 968.78M NVAI. V zadnjih 24 urah se je NVAI trgovalo med $ 0.00013771 (najnižje) in $ 0.00018133 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00041337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009005.

V kratkoročni uspešnosti se je NVAI premaknil -0.13% v zadnji uri in -44.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nova Shield (NVAI)

Tržna kapitalizacija $ 151.38K$ 151.38K $ 151.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 151.38K$ 151.38K $ 151.38K Zaloga v obtoku 968.78M 968.78M 968.78M Skupna ponudba 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131 968,776,529.2406131

Trenutna tržna kapitalizacija Nova Shield je $ 151.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NVAI je 968.78M, skupna ponudba pa znaša 968776529.2406131. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 151.38K.