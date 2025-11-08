BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Nova Shield v živo je 0.00015626 USD. Tržna kapitalizacija NVAI je 151,378 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NVAI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NVAI

Informacije o ceni NVAI

Kaj je NVAI

Uradna spletna stran NVAI

Tokenomika NVAI

Napoved cen NVAI

Nova Shield Logotip

Nova Shield Cena (NVAI)

Nerazporejeno

Cena 1 NVAI v USD v živo:

$0.00015626
+12.70%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Nova Shield (NVAI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:52:04 (UTC+8)

Današnja cena Nova Shield

Današnja cena kriptovalute Nova Shield (NVAI) v živo je $ 0.00015626, s spremembo 12.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NVAI v USD je $ 0.00015626 na NVAI.

Kriptovaluta Nova Shield je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 151,378, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 968.78M NVAI. V zadnjih 24 urah se je NVAI trgovalo med $ 0.00013771 (najnižje) in $ 0.00018133 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00041337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009005.

V kratkoročni uspešnosti se je NVAI premaknil -0.13% v zadnji uri in -44.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nova Shield (NVAI)

$ 151.38K
--
$ 151.38K
968.78M
968,776,529.2406131
Trenutna tržna kapitalizacija Nova Shield je $ 151.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NVAI je 968.78M, skupna ponudba pa znaša 968776529.2406131. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 151.38K.

Zgodovina cene Nova Shield, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00013771
24H Nizka
$ 0.00018133
24H Visoka

$ 0.00013771
$ 0.00018133
$ 0.00041337
$ 0.00009005
-0.13%

+12.78%

-44.88%

-44.88%

Zgodovina cen Nova Shield (NVAI) v USD

Danes je bila sprememba cene Nova Shield v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Nova Shield v USD $ +0.0000046309.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Nova Shield v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Nova Shield v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+12.78%
30 dni$ +0.0000046309+2.96%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Nova Shield

Napoved cene Nova Shield (NVAI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NVAI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nova Shield (NVAI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Nova Shield lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nova Shield v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NVAI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nova Shield.

Kaj je Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Nova Shield (NVAI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nova Shield

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nova Shield?
Če bi kriptovaluta Nova Shield rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nova Shield.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:52:04 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Nova Shield (NVAI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Nova Shield

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.