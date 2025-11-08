Današnja cena NOTAI

Današnja cena kriptovalute NOTAI (NOTAI) v živo je --, s spremembo 21.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOTAI v USD je -- na NOTAI.

Kriptovaluta NOTAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 388,724, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 95.00B NOTAI. V zadnjih 24 urah se je NOTAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NOTAI premaknil +4.87% v zadnji uri in -16.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NOTAI (NOTAI)

Tržna kapitalizacija $ 388.72K$ 388.72K $ 388.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 409.18K$ 409.18K $ 409.18K Zaloga v obtoku 95.00B 95.00B 95.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija NOTAI je $ 388.72K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NOTAI je 95.00B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 409.18K.