Današnja cena Norexa

Današnja cena kriptovalute Norexa (NRX) v živo je $ 0.00180706, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NRX v USD je $ 0.00180706 na NRX.

Kriptovaluta Norexa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 180,704, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M NRX. V zadnjih 24 urah se je NRX trgovalo med $ 0.0017566 (najnižje) in $ 0.00200331 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01244581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NRX premaknil -0.96% v zadnji uri in -22.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Norexa (NRX)

Tržna kapitalizacija $ 180.70K$ 180.70K $ 180.70K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 180.70K$ 180.70K $ 180.70K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

