Današnja cena kriptovalute Norexa (NRX) v živo je $ 0.00180706, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NRX v USD je $ 0.00180706 na NRX.
Kriptovaluta Norexa je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 180,704, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M NRX. V zadnjih 24 urah se je NRX trgovalo med $ 0.0017566 (najnižje) in $ 0.00200331 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01244581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je NRX premaknil -0.96% v zadnji uri in -22.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Norexa (NRX)
$ 180.70K
$ 180.70K
--
--
$ 180.70K
$ 180.70K
100.00M
100.00M
100,000,000.0
100,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Norexa je $ 180.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NRX je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 180.70K.
Zgodovina cene Norexa, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0017566
$ 0.0017566
24H Nizka
$ 0.00200331
$ 0.00200331
24H Visoka
$ 0.0017566
$ 0.0017566
$ 0.00200331
$ 0.00200331
$ 0.01244581
$ 0.01244581
$ 0
$ 0
-0.96%
-5.70%
-22.31%
-22.31%
Zgodovina cen Norexa (NRX) v USD
Danes je bila sprememba cene Norexa v USD $ -0.000109419253190939. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Norexa v USD $ -0.0010974947. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Norexa v USD $ -0.0012861118. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Norexa v USD $ -0.007986407838067126.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000109419253190939
-5.70%
30 dni
$ -0.0010974947
-60.73%
60 dni
$ -0.0012861118
-71.17%
90 dni
$ -0.007986407838067126
-81.54%
Napoved cene za kriptovaluto Norexa
Napoved cene Norexa (NRX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NRX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Norexa (NRX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Norexa lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Norexa v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NRX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Norexa.
Kaj je Norexa (NRX)
Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.
Če bi kriptovaluta Norexa rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Norexa.
Koliko je kriptovaluta Norexa vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Norexa je $ 0.00180706. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Norexa še vedno dobra naložba?
Norexa ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NRX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Norexa?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Norexa v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Norexa?
Cena kriptovalute NRX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Norexa v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NRX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Norexa?
Na ceno NRX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NRX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NRX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Norexa gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Norexa letos rasla?
Cena kriptovalute Norexa bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Norexa (NRX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:09:37 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Norexa (NRX)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.