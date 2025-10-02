Tokenomika NON OF US (NON)

Odkrijte ključne vpoglede v NON OF US (NON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:59:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NON OF US (NON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NON OF US (NON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.06K
Skupna ponudba:
$ 999.69M
Razpoložljivi obtok:
$ 849.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.78K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00550276
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o NON OF US (NON)

n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is.

Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental.

Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.

Uradna spletna stran:
https://nonof.us/

Tokenomika NON OF US (NON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NON OF US (NON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NON, raziščite ceno žetona NON v živo!

Napoved cene NON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NON? Naša stran za napovedovanje cen NON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

