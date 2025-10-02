Tokenomika NON OF US (NON)
Informacije o NON OF US (NON)
n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is.
Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental.
Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.
Tokenomika NON OF US (NON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike NON OF US (NON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene NON
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NON? Naša stran za napovedovanje cen NON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
