Današnja cena NOKKI

Današnja cena kriptovalute NOKKI (NOKKI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOKKI v USD je -- na NOKKI.

Kriptovaluta NOKKI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,791.9, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.28M NOKKI. V zadnjih 24 urah se je NOKKI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0027141, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NOKKI premaknil -- v zadnji uri in -15.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NOKKI (NOKKI)

Tržna kapitalizacija $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Zaloga v obtoku 999.28M 999.28M 999.28M Skupna ponudba 999,279,658.07715 999,279,658.07715 999,279,658.07715

Trenutna tržna kapitalizacija NOKKI je $ 7.79K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NOKKI je 999.28M, skupna ponudba pa znaša 999279658.07715. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.79K.