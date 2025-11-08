Današnja cena NOI Token

Današnja cena kriptovalute NOI Token (NOI) v živo je $ 0.0000435, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NOI v USD je $ 0.0000435 na NOI.

Kriptovaluta NOI Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 16,535.91, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 380.12M NOI. V zadnjih 24 urah se je NOI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00104937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002441.

V kratkoročni uspešnosti se je NOI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NOI Token (NOI)

Tržna kapitalizacija $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Zaloga v obtoku 380.12M 380.12M 380.12M Skupna ponudba 380,124,553.0 380,124,553.0 380,124,553.0

Trenutna tržna kapitalizacija NOI Token je $ 16.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NOI je 380.12M, skupna ponudba pa znaša 380124553.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 16.54K.