Današnja cena kriptovalute Nirvana ANA v živo je 4.2 USD. Tržna kapitalizacija ANA je 32,419,579 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ANA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ANA

Informacije o ceni ANA

Kaj je ANA

Uradna spletna stran ANA

Tokenomika ANA

Napoved cen ANA

Nirvana ANA Logotip

Nirvana ANA Cena (ANA)

Nerazporejeno

Cena 1 ANA v USD v živo:

$4.2
$4.2$4.2
+0.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Nirvana ANA (ANA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:19:39 (UTC+8)

Današnja cena Nirvana ANA

Današnja cena kriptovalute Nirvana ANA (ANA) v živo je $ 4.2, s spremembo 0.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANA v USD je $ 4.2 na ANA.

Kriptovaluta Nirvana ANA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,419,579, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.73M ANA. V zadnjih 24 urah se je ANA trgovalo med $ 4.17 (najnižje) in $ 4.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.22, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.9.

V kratkoročni uspešnosti se je ANA premaknil +0.01% v zadnji uri in -0.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nirvana ANA (ANA)

$ 32.42M
$ 32.42M$ 32.42M

--
----

$ 32.42M
$ 32.42M$ 32.42M

7.73M
7.73M 7.73M

7,727,043.531046
7,727,043.531046 7,727,043.531046

Trenutna tržna kapitalizacija Nirvana ANA je $ 32.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANA je 7.73M, skupna ponudba pa znaša 7727043.531046. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.42M.

Zgodovina cene Nirvana ANA, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 4.17
$ 4.17$ 4.17
24H Nizka
$ 4.21
$ 4.21$ 4.21
24H Visoka

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 4.21
$ 4.21$ 4.21

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

+0.01%

+0.46%

-0.76%

-0.76%

Zgodovina cen Nirvana ANA (ANA) v USD

Danes je bila sprememba cene Nirvana ANA v USD $ +0.01934138.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Nirvana ANA v USD $ -0.1634320800.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Nirvana ANA v USD $ -0.7859594400.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Nirvana ANA v USD $ -0.1854463289493.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.01934138+0.46%
30 dni$ -0.1634320800-3.89%
60 dni$ -0.7859594400-18.71%
90 dni$ -0.1854463289493-4.22%

Napoved cene za kriptovaluto Nirvana ANA

Napoved cene Nirvana ANA (ANA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ANA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nirvana ANA (ANA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Nirvana ANA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Nirvana ANA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ANA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Nirvana ANA.

Kaj je Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Vir Nirvana ANA (ANA)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nirvana ANA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nirvana ANA?
Če bi kriptovaluta Nirvana ANA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nirvana ANA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:19:39 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Nirvana ANA (ANA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Nirvana ANA

