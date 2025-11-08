Današnja cena Nirvana ANA

Današnja cena kriptovalute Nirvana ANA (ANA) v živo je $ 4.2, s spremembo 0.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ANA v USD je $ 4.2 na ANA.

Kriptovaluta Nirvana ANA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 32,419,579, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.73M ANA. V zadnjih 24 urah se je ANA trgovalo med $ 4.17 (najnižje) in $ 4.21 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.22, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3.9.

V kratkoročni uspešnosti se je ANA premaknil +0.01% v zadnji uri in -0.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nirvana ANA (ANA)

Tržna kapitalizacija $ 32.42M$ 32.42M $ 32.42M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.42M$ 32.42M $ 32.42M Zaloga v obtoku 7.73M 7.73M 7.73M Skupna ponudba 7,727,043.531046 7,727,043.531046 7,727,043.531046

Trenutna tržna kapitalizacija Nirvana ANA je $ 32.42M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ANA je 7.73M, skupna ponudba pa znaša 7727043.531046. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.42M.