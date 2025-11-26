Kaj je DOJO

Tokenomika in analiza cen Ninjas in Pyjamas (DOJO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ninjas in Pyjamas (DOJO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 14.80K Skupna ponudba: $ 5.00M Razpoložljivi obtok: $ 699.14K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 105.83K Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.56 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.02100837 Trenutna cena: $ 0.02116515 Preberite več o ceni Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Informacije o Ninjas in Pyjamas (DOJO) Uradna spletna stran: https://www.chiliz.com/chiliz-and-ninjas-in-pyjamas-launch-dojo-fan-token/

Tokenomika Ninjas in Pyjamas (DOJO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Ninjas in Pyjamas (DOJO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DOJO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOJO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DOJO, raziščite ceno žetona DOJO v živo!

Napoved cene DOJO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOJO? Naša stran za napovedovanje cen DOJO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DOJO zdaj!

