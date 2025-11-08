BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ninjas in Pyjamas v živo je 0.123032 USD. Tržna kapitalizacija DOJO je 67,578 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DOJO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DOJO

Informacije o ceni DOJO

Kaj je DOJO

Uradna spletna stran DOJO

Tokenomika DOJO

Napoved cen DOJO

Ninjas in Pyjamas Logotip

Ninjas in Pyjamas Cena (DOJO)

Nerazporejeno

Cena 1 DOJO v USD v živo:

$0.122943
$0.122943
+4.40%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:51:42 (UTC+8)

Današnja cena Ninjas in Pyjamas

Današnja cena kriptovalute Ninjas in Pyjamas (DOJO) v živo je $ 0.123032, s spremembo 4.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOJO v USD je $ 0.123032 na DOJO.

Kriptovaluta Ninjas in Pyjamas je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,578, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 549.14K DOJO. V zadnjih 24 urah se je DOJO trgovalo med $ 0.117382 (najnižje) in $ 0.130793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.56, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.116229.

V kratkoročni uspešnosti se je DOJO premaknil -0.10% v zadnji uri in -27.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ninjas in Pyjamas (DOJO)

$ 67.58K
$ 67.58K

--
--

$ 615.31K
$ 615.31K

549.14K
549.14K

5,000,000.0
5,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ninjas in Pyjamas je $ 67.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOJO je 549.14K, skupna ponudba pa znaša 5000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 615.31K.

Zgodovina cene Ninjas in Pyjamas, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.117382
$ 0.117382
24H Nizka
$ 0.130793
$ 0.130793
24H Visoka

$ 0.117382
$ 0.117382

$ 0.130793
$ 0.130793

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.116229
$ 0.116229

-0.10%

+4.54%

-27.83%

-27.83%

Zgodovina cen Ninjas in Pyjamas (DOJO) v USD

Danes je bila sprememba cene Ninjas in Pyjamas v USD $ +0.00533865.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ninjas in Pyjamas v USD $ -0.0894232378.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ninjas in Pyjamas v USD $ -0.1063659991.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ninjas in Pyjamas v USD $ -0.8071924974298945.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00533865+4.54%
30 dni$ -0.0894232378-72.68%
60 dni$ -0.1063659991-86.45%
90 dni$ -0.8071924974298945-86.77%

Napoved cene za kriptovaluto Ninjas in Pyjamas

Napoved cene Ninjas in Pyjamas (DOJO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DOJO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ninjas in Pyjamas (DOJO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ninjas in Pyjamas lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ninjas in Pyjamas v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DOJO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ninjas in Pyjamas.

Kaj je Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ninjas in Pyjamas

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ninjas in Pyjamas?
Če bi kriptovaluta Ninjas in Pyjamas rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ninjas in Pyjamas.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:51:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.