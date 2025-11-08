Današnja cena Ninjas in Pyjamas

Današnja cena kriptovalute Ninjas in Pyjamas (DOJO) v živo je $ 0.123032, s spremembo 4.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DOJO v USD je $ 0.123032 na DOJO.

Kriptovaluta Ninjas in Pyjamas je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,578, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 549.14K DOJO. V zadnjih 24 urah se je DOJO trgovalo med $ 0.117382 (najnižje) in $ 0.130793 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.56, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.116229.

V kratkoročni uspešnosti se je DOJO premaknil -0.10% v zadnji uri in -27.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Tržna kapitalizacija $ 67.58K$ 67.58K $ 67.58K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 615.31K$ 615.31K $ 615.31K Zaloga v obtoku 549.14K 549.14K 549.14K Skupna ponudba 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ninjas in Pyjamas je $ 67.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DOJO je 549.14K, skupna ponudba pa znaša 5000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 615.31K.