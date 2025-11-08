Današnja cena Nikepig

Današnja cena kriptovalute Nikepig (NIKEPIG) v živo je $ 0.00138816, s spremembo 9.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIKEPIG v USD je $ 0.00138816 na NIKEPIG.

Kriptovaluta Nikepig je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,248,971, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 899.72M NIKEPIG. V zadnjih 24 urah se je NIKEPIG trgovalo med $ 0.00126575 (najnižje) in $ 0.00140948 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01797996, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00117187.

V kratkoročni uspešnosti se je NIKEPIG premaknil -0.72% v zadnji uri in -17.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nikepig (NIKEPIG)

Trenutna tržna kapitalizacija Nikepig je $ 1.25M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NIKEPIG je 899.72M, skupna ponudba pa znaša 899717800.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.25M.