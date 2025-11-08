Današnja cena NianNian

Današnja cena kriptovalute NianNian (NIANNIAN) v živo je $ 0.00178132, s spremembo 4.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIANNIAN v USD je $ 0.00178132 na NIANNIAN.

Kriptovaluta NianNian je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,665,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 936.35M NIANNIAN. V zadnjih 24 urah se je NIANNIAN trgovalo med $ 0.00173241 (najnižje) in $ 0.00202151 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00997572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00096871.

V kratkoročni uspešnosti se je NIANNIAN premaknil +2.00% v zadnji uri in -16.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NianNian (NIANNIAN)

Tržna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Zaloga v obtoku 936.35M 936.35M 936.35M Skupna ponudba 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

Trenutna tržna kapitalizacija NianNian je $ 1.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NIANNIAN je 936.35M, skupna ponudba pa znaša 936350885.646156. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.67M.