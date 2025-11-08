NianNian Cena (NIANNIAN)
Današnja cena kriptovalute NianNian (NIANNIAN) v živo je $ 0.00178132, s spremembo 4.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIANNIAN v USD je $ 0.00178132 na NIANNIAN.
Kriptovaluta NianNian je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,665,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 936.35M NIANNIAN. V zadnjih 24 urah se je NIANNIAN trgovalo med $ 0.00173241 (najnižje) in $ 0.00202151 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00997572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00096871.
V kratkoročni uspešnosti se je NIANNIAN premaknil +2.00% v zadnji uri in -16.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija NianNian je $ 1.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NIANNIAN je 936.35M, skupna ponudba pa znaša 936350885.646156. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.67M.
+2.00%
-4.01%
-16.91%
-16.91%
Danes je bila sprememba cene NianNian v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ -0.0002706726.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ -0.0003229882.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ +0.0005565211755483817.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-4.01%
|30 dni
|$ -0.0002706726
|-15.19%
|60 dni
|$ -0.0003229882
|-18.13%
|90 dni
|$ +0.0005565211755483817
|+45.44%
Leta 2040 bi cena NianNian lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.