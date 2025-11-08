BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute NianNian v živo je 0.00178132 USD. Tržna kapitalizacija NIANNIAN je 1,665,396 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NIANNIAN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NIANNIAN

Informacije o ceni NIANNIAN

Kaj je NIANNIAN

Uradna spletna stran NIANNIAN

Tokenomika NIANNIAN

Napoved cen NIANNIAN

NianNian Logotip

NianNian Cena (NIANNIAN)

Nerazporejeno

Cena 1 NIANNIAN v USD v živo:

$0.00178194
-1.30%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
NianNian (NIANNIAN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:19:22 (UTC+8)

Današnja cena NianNian

Današnja cena kriptovalute NianNian (NIANNIAN) v živo je $ 0.00178132, s spremembo 4.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIANNIAN v USD je $ 0.00178132 na NIANNIAN.

Kriptovaluta NianNian je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,665,396, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 936.35M NIANNIAN. V zadnjih 24 urah se je NIANNIAN trgovalo med $ 0.00173241 (najnižje) in $ 0.00202151 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00997572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00096871.

V kratkoročni uspešnosti se je NIANNIAN premaknil +2.00% v zadnji uri in -16.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NianNian (NIANNIAN)

$ 1.67M
--
$ 1.67M
936.35M
936,350,885.646156
Trenutna tržna kapitalizacija NianNian je $ 1.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NIANNIAN je 936.35M, skupna ponudba pa znaša 936350885.646156. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.67M.

Zgodovina cene NianNian, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00173241
24H Nizka
$ 0.00202151
24H Visoka

$ 0.00173241
$ 0.00202151
$ 0.00997572
$ 0.00096871
+2.00%

-4.01%

-16.91%

-16.91%

Zgodovina cen NianNian (NIANNIAN) v USD

Danes je bila sprememba cene NianNian v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ -0.0002706726.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ -0.0003229882.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene NianNian v USD $ +0.0005565211755483817.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-4.01%
30 dni$ -0.0002706726-15.19%
60 dni$ -0.0003229882-18.13%
90 dni$ +0.0005565211755483817+45.44%

Napoved cene za kriptovaluto NianNian

Napoved cene NianNian (NIANNIAN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NIANNIAN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NianNian (NIANNIAN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena NianNian lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NianNian v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NIANNIAN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NianNian.

Kaj je NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir NianNian (NIANNIAN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NianNian

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NianNian?
Če bi kriptovaluta NianNian rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NianNian.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:19:22 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti NianNian

Zavrnitev odgovornosti

