Današnja cena Nia

Današnja cena kriptovalute Nia (NIA) v živo je $ 0.26744, s spremembo 2.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NIA v USD je $ 0.26744 na NIA.

Kriptovaluta Nia je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,232, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 300.00K NIA. V zadnjih 24 urah se je NIA trgovalo med $ 0.260888 (najnižje) in $ 0.284605 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9085, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.223366.

V kratkoročni uspešnosti se je NIA premaknil -0.85% v zadnji uri in -10.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nia (NIA)

Tržna kapitalizacija $ 80.23K$ 80.23K $ 80.23K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 267.44K$ 267.44K $ 267.44K Zaloga v obtoku 300.00K 300.00K 300.00K Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nia je $ 80.23K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NIA je 300.00K, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 267.44K.