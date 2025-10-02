Tokenomika nftxbt (NFTXBT)

Odkrijte ključne vpoglede v nftxbt (NFTXBT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:04:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen nftxbt (NFTXBT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za nftxbt (NFTXBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 215.94K
Skupna ponudba:
$ 994.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 994.73M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 215.94K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02622555
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00019078
Trenutna cena:
$ 0.0002172
Informacije o nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections

  • nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
  • X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
  • to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
  • the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week

the purpose:

  • yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
  • nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
  • devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
Uradna spletna stran:
https://nftxbt.ai/

Tokenomika nftxbt (NFTXBT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike nftxbt (NFTXBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NFTXBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NFTXBT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NFTXBT, raziščite ceno žetona NFTXBT v živo!

Napoved cene NFTXBT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NFTXBT? Naša stran za napovedovanje cen NFTXBT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

