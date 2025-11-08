Današnja cena Neza

Današnja cena kriptovalute Neza (SN99) v živo je $ 0.753281, s spremembo 4.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN99 v USD je $ 0.753281 na SN99.

Kriptovaluta Neza je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 974,735, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.29M SN99. V zadnjih 24 urah se je SN99 trgovalo med $ 0.702236 (najnižje) in $ 0.825347 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.91, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.422352.

V kratkoročni uspešnosti se je SN99 premaknil -1.22% v zadnji uri in -29.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Neza (SN99)

Tržna kapitalizacija $ 974.74K$ 974.74K $ 974.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 974.74K$ 974.74K $ 974.74K Zaloga v obtoku 1.29M 1.29M 1.29M Skupna ponudba 1,292,605.466044227 1,292,605.466044227 1,292,605.466044227

Trenutna tržna kapitalizacija Neza je $ 974.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN99 je 1.29M, skupna ponudba pa znaša 1292605.466044227. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 974.74K.