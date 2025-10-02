Odkrijte ključne vpoglede v Nexus Mutual (NXM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nexus Mutual (NXM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NXM, raziščite ceno žetona NXM v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NXM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Nexus Mutual (NXM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NXM? Naša stran za napovedovanje cen NXM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

