Današnja cena Nexora

Današnja cena kriptovalute Nexora (NEX) v živo je $ 0.199571, s spremembo 5.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEX v USD je $ 0.199571 na NEX.

Kriptovaluta Nexora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,166,028, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 56.00M NEX. V zadnjih 24 urah se je NEX trgovalo med $ 0.185107 (najnižje) in $ 0.200962 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.405217, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.179094.

V kratkoročni uspešnosti se je NEX premaknil +0.27% v zadnji uri in -11.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nexora (NEX)

Tržna kapitalizacija $ 11.17M$ 11.17M $ 11.17M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.94M$ 19.94M $ 19.94M Zaloga v obtoku 56.00M 56.00M 56.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

