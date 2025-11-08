Današnja cena Nexgent AI

Današnja cena kriptovalute Nexgent AI (NEXGENT) v živo je $ 0.00013976, s spremembo 15.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEXGENT v USD je $ 0.00013976 na NEXGENT.

Kriptovaluta Nexgent AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 110,972, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 794.00M NEXGENT. V zadnjih 24 urah se je NEXGENT trgovalo med $ 0.00012068 (najnižje) in $ 0.000141 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00056101, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012068.

V kratkoročni uspešnosti se je NEXGENT premaknil -0.86% v zadnji uri in -17.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nexgent AI (NEXGENT)

Tržna kapitalizacija $ 110.97K$ 110.97K $ 110.97K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 134.41K$ 134.41K $ 134.41K Zaloga v obtoku 794.00M 794.00M 794.00M Skupna ponudba 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

