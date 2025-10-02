Tokenomika Nexara (NXR)
Tokenomika in analiza cen Nexara (NXR)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nexara (NXR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Nexara (NXR)
NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI’s narrative and the broader ecosystem.
Tokenomika Nexara (NXR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Nexara (NXR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NXR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NXR.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NXR, raziščite ceno žetona NXR v živo!
Napoved cene NXR
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NXR? Naša stran za napovedovanje cen NXR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti