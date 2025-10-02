Odkrijte ključne vpoglede v Newmoney AI (NEW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Newmoney AI (NEW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NEW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Newmoney AI (NEW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

