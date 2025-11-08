Današnja cena New York

Današnja cena kriptovalute New York (NYC) v živo je --, s spremembo 1.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NYC v USD je -- na NYC.

Kriptovaluta New York je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,097.44, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.22M NYC. V zadnjih 24 urah se je NYC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NYC premaknil -0.24% v zadnji uri in -13.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije New York (NYC)

Tržna kapitalizacija $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Zaloga v obtoku 999.22M 999.22M 999.22M Skupna ponudba 999,216,736.783062 999,216,736.783062 999,216,736.783062

Trenutna tržna kapitalizacija New York je $ 14.10K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NYC je 999.22M, skupna ponudba pa znaša 999216736.783062. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.10K.