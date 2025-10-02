Tokenomika New Doge (GNOCCHI)

Tokenomika New Doge (GNOCCHI)

Odkrijte ključne vpoglede v New Doge (GNOCCHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:05:32 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen New Doge (GNOCCHI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za New Doge (GNOCCHI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 54.86K
Skupna ponudba:
$ 999.70M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.70M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 54.86K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00157926
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o New Doge (GNOCCHI)

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit.

Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme.

The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins. 

Uradna spletna stran:
https://www.gnocchimeme.com

Tokenomika New Doge (GNOCCHI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike New Doge (GNOCCHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GNOCCHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GNOCCHI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GNOCCHI, raziščite ceno žetona GNOCCHI v živo!

Napoved cene GNOCCHI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GNOCCHI? Naša stran za napovedovanje cen GNOCCHI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

