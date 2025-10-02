Odkrijte ključne vpoglede v New Doge (GNOCCHI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GNOCCHI, raziščite ceno žetona GNOCCHI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GNOCCHI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike New Doge (GNOCCHI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

