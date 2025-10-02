Tokenomika New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Odkrijte ključne vpoglede v New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:33:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 38.70K
Skupna ponudba:
$ 998.81M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.81M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.70K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01773507
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY)

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

Uradna spletna stran:
https://kirbyelephant.com/

Tokenomika New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KIRBY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KIRBY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KIRBY, raziščite ceno žetona KIRBY v živo!

Napoved cene KIRBY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KIRBY? Naša stran za napovedovanje cen KIRBY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

