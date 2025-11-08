Današnja cena kriptovalute NeverPay v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija NPAY je 9,474.02 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NPAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute NeverPay v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija NPAY je 9,474.02 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NPAY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute NeverPay (NPAY) v živo je --, s spremembo 7.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NPAY v USD je -- na NPAY.
Kriptovaluta NeverPay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,474.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.99M NPAY. V zadnjih 24 urah se je NPAY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je NPAY premaknil -- v zadnji uri in -13.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije NeverPay (NPAY)
$ 9.47K
--
$ 9.47K
998.99M
998,989,574.099795
Trenutna tržna kapitalizacija NeverPay je $ 9.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NPAY je 998.99M, skupna ponudba pa znaša 998989574.099795. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.47K.
Zgodovina cene NeverPay, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--
+7.29%
-13.95%
-13.95%
Zgodovina cen NeverPay (NPAY) v USD
Danes je bila sprememba cene NeverPay v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene NeverPay v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene NeverPay v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene NeverPay v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+7.29%
30 dni
$ 0
-44.65%
60 dni
$ 0
-56.09%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto NeverPay
Napoved cene NeverPay (NPAY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NPAY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen NeverPay (NPAY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena NeverPay lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute NeverPay v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen NPAY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute NeverPay.
Kaj je NeverPay (NPAY)
NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o NeverPay
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta NeverPay?
Če bi kriptovaluta NeverPay rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute NeverPay.
Koliko je kriptovaluta NeverPay vredna danes?
Današnja cena kriptovalute NeverPay je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta NeverPay še vedno dobra naložba?
NeverPay ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v NPAY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto NeverPay?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto NeverPay v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute NeverPay?
Cena kriptovalute NPAY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute NeverPay v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena NPAY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute NeverPay?
Na ceno NPAY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,886.01
+1.07%
ETH
3,396.51
+3.00%
SOL
157.94
+1.62%
USDC
1.0002
-0.03%
COAI
1.165
+6.61%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za NPAY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par NPAY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute NeverPay gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute NeverPay letos rasla?
Cena kriptovalute NeverPay bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute NeverPay (NPAY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:35:05 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.