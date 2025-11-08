Današnja cena NEUY

Današnja cena kriptovalute NEUY (NEUY) v živo je $ 0.03332133, s spremembo 5.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEUY v USD je $ 0.03332133 na NEUY.

Kriptovaluta NEUY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,137,908, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 64.08M NEUY. V zadnjih 24 urah se je NEUY trgovalo med $ 0.03108936 (najnižje) in $ 0.03354263 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0127721.

V kratkoročni uspešnosti se je NEUY premaknil +0.01% v zadnji uri in -7.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NEUY (NEUY)

Tržna kapitalizacija $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Zaloga v obtoku 64.08M 64.08M 64.08M Skupna ponudba 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

