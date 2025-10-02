Tokenomika Neuravox ($VOX)
Tokenomika in analiza cen Neuravox ($VOX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Neuravox ($VOX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Neuravox ($VOX)
NeuraVox Project Description
Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X.
NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries.
Key Features:
AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.
Tokenomika Neuravox ($VOX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Neuravox ($VOX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $VOX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $VOX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $VOX, raziščite ceno žetona $VOX v živo!
Napoved cene $VOX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $VOX? Naša stran za napovedovanje cen $VOX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
