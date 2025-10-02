Odkrijte ključne vpoglede v NetherFi (NFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NetherFi (NFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

