Današnja cena kriptovalute Netflix xStock (NFLXX) v živo je $ 1,102.97, s spremembo 0.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NFLXX v USD je $ 1,102.97 na NFLXX.

Kriptovaluta Netflix xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 482,327, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 437.30 NFLXX. V zadnjih 24 urah se je NFLXX trgovalo med $ 1,087.15 (najnižje) in $ 1,105.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,592.14, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1,078.79.

V kratkoročni uspešnosti se je NFLXX premaknil +0.00% v zadnji uri in -1.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Netflix xStock (NFLXX)

Tržna kapitalizacija $ 482.33K$ 482.33K $ 482.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 23.71M$ 23.71M $ 23.71M Zaloga v obtoku 437.30 437.30 437.30 Skupna ponudba 21,499.99967024 21,499.99967024 21,499.99967024

