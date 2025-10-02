Tokenomika Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Tokenomika Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Nest PayFi Vault (NPAYFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:32:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nest PayFi Vault (NPAYFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K
Skupna ponudba:
$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K
Razpoložljivi obtok:
$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Trenutna cena:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Informacije o Nest PayFi Vault (NPAYFI)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.

Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies.

Uradna spletna stran:
https://app.nest.credit/nest-payfi-vault

Tokenomika Nest PayFi Vault (NPAYFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nest PayFi Vault (NPAYFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NPAYFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NPAYFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NPAYFI, raziščite ceno žetona NPAYFI v živo!

Napoved cene NPAYFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NPAYFI? Naša stran za napovedovanje cen NPAYFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

