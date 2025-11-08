Današnja cena Nereus

Današnja cena kriptovalute Nereus (NRS) v živo je $ 0.133091, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NRS v USD je $ 0.133091 na NRS.

Kriptovaluta Nereus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,191,514, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 39.01M NRS. V zadnjih 24 urah se je NRS trgovalo med $ 0.132285 (najnižje) in $ 0.136839 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.687331, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.088159.

V kratkoročni uspešnosti se je NRS premaknil -1.14% v zadnji uri in -2.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nereus (NRS)

Tržna kapitalizacija $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 133.09M$ 133.09M $ 133.09M Zaloga v obtoku 39.01M 39.01M 39.01M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nereus je $ 5.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NRS je 39.01M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 133.09M.