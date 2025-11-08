Današnja cena Neonet AI

Današnja cena kriptovalute Neonet AI (NEONET) v živo je --, s spremembo 2.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEONET v USD je -- na NEONET.

Kriptovaluta Neonet AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,747.31, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B NEONET. V zadnjih 24 urah se je NEONET trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00153661, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NEONET premaknil -0.18% v zadnji uri in -24.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Neonet AI (NEONET)

Tržna kapitalizacija $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Neonet AI je $ 13.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NEONET je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.75K.