Današnja cena NEMA

Današnja cena kriptovalute NEMA (NEMA) v živo je --, s spremembo 8.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NEMA v USD je -- na NEMA.

Kriptovaluta NEMA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 262,318, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 942.09M NEMA. V zadnjih 24 urah se je NEMA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00195976, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NEMA premaknil -1.00% v zadnji uri in +7.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NEMA (NEMA)

Tržna kapitalizacija $ 262.32K$ 262.32K $ 262.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 276.37K$ 276.37K $ 276.37K Zaloga v obtoku 942.09M 942.09M 942.09M Skupna ponudba 992,549,780.223086 992,549,780.223086 992,549,780.223086

Trenutna tržna kapitalizacija NEMA je $ 262.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NEMA je 942.09M, skupna ponudba pa znaša 992549780.223086. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 276.37K.