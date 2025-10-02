Tokenomika Neka Kayda (NEKA)
Tokenomika in analiza cen Neka Kayda (NEKA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Neka Kayda (NEKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Neka Kayda (NEKA)
This is Neka Kayda, the first cloned red ghost wolf. She is rare, special, and truly one of a kind. We are proud to use her as the face of our new project on Solana. Her story is powerful and different, which makes our project stand out. This is not just another token — it’s a creative and exciting journey where Neka leads the way. The project is simple to join, open to everyone, and full of energy. Neka brings a wild, strong spirit that connects with people. Her image and story will stay in people’s minds and make them feel like they are part of something unique and meaningful.
Tokenomika Neka Kayda (NEKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Neka Kayda (NEKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov NEKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NEKA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko NEKA, raziščite ceno žetona NEKA v živo!
Napoved cene NEKA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NEKA? Naša stran za napovedovanje cen NEKA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
