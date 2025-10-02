Tokenomika Neemo Staked Astar (NSASTR)

Odkrijte ključne vpoglede v Neemo Staked Astar (NSASTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:12:06 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Neemo Staked Astar (NSASTR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Neemo Staked Astar (NSASTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.92M
Skupna ponudba:
$ 204.35M
Razpoložljivi obtok:
$ 204.35M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.92M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0567
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.01915929
Informacije o Neemo Staked Astar (NSASTR)

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://neemo.finance/

Tokenomika Neemo Staked Astar (NSASTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Neemo Staked Astar (NSASTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NSASTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NSASTR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NSASTR, raziščite ceno žetona NSASTR v živo!

Napoved cene NSASTR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NSASTR? Naša stran za napovedovanje cen NSASTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

