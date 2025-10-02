Tokenomika Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Tokenomika Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Odkrijte ključne vpoglede v Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:11:46 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.27M
Skupna ponudba:
$ 13.48M
Razpoložljivi obtok:
$ 13.48M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.27M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.421108
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.378816
Trenutna cena:
$ 0.390779
Informacije o Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Uradna spletna stran:
https://deuro.com/
Bela knjiga:
https://docs.deuro.com/

Tokenomika Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NDEPS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NDEPS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NDEPS, raziščite ceno žetona NDEPS v živo!

