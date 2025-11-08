BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Nativ v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija NTV je 19,921.74 USD. Spremljajte posodobitve cen iz NTV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o NTV

Informacije o ceni NTV

Kaj je NTV

Uradna spletna stran NTV

Tokenomika NTV

Napoved cen NTV

Nativ Logotip

Nativ Cena (NTV)

Nerazporejeno

Cena 1 NTV v USD v živo:

--
----
+4.80%1D
USD
Nativ (NTV) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:08:57 (UTC+8)

Današnja cena Nativ

Današnja cena kriptovalute Nativ (NTV) v živo je --, s spremembo 4.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NTV v USD je -- na NTV.

Kriptovaluta Nativ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,921.74, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 29.53B NTV. V zadnjih 24 urah se je NTV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NTV premaknil +0.44% v zadnji uri in -33.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nativ (NTV)

$ 19.92K
$ 19.92K$ 19.92K

--
----

$ 99.86K
$ 99.86K$ 99.86K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nativ je $ 19.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NTV je 29.53B, skupna ponudba pa znaša 148000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 99.86K.

Zgodovina cene Nativ, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

+4.85%

-33.84%

-33.84%

Zgodovina cen Nativ (NTV) v USD

Danes je bila sprememba cene Nativ v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Nativ v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Nativ v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Nativ v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+4.85%
30 dni$ 0-93.99%
60 dni$ 0-95.26%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Nativ

Napoved cene Nativ (NTV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NTV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Nativ (NTV) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Nativ lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

Vir Nativ (NTV)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Nativ

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Nativ?
Če bi kriptovaluta Nativ rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Nativ.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:08:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Nativ (NTV)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Nativ

