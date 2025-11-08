Današnja cena Nativ

Današnja cena kriptovalute Nativ (NTV) v živo je --, s spremembo 4.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NTV v USD je -- na NTV.

Kriptovaluta Nativ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,921.74, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 29.53B NTV. V zadnjih 24 urah se je NTV trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je NTV premaknil +0.44% v zadnji uri in -33.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Nativ (NTV)

Tržna kapitalizacija $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 99.86K$ 99.86K $ 99.86K Zaloga v obtoku 29.53B 29.53B 29.53B Skupna ponudba 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Nativ je $ 19.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NTV je 29.53B, skupna ponudba pa znaša 148000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 99.86K.